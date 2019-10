Ribery non ci sta, e ora rischia una maxi-squalifica. L'esterno francese è uscito dal campo infuriato con Montella, reo di averlo cambiato in un momento delicato della gara. In panchina ha parlato a lungo con lo staff, di fatto esternando la sua rabbia e frustrazione. Poi l'episodio a fine partita.



RIBERY A RISCHIO - Il francese a fine partita, come molti suoi compagni, è andato a chiedere spiegazioni al guardalinee, reo di non aver rivisto l'intervento di Lukaku su Sottil, da cui poi è nato il gol del raddoppio Lazio, decisivo. Evidentemente poco soddisfatto delle risposte, Ribery ha provato ad afferrare più volte il braccio dell'assistente, arrivando a spintonarlo, visibilmente arrabbiato.