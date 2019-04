Secondo Sky, domani alle 11 in Lega ci sarà un incontro fra il designatore degli arbitri Rizzoli, il presidente dell'AIA Nicchi ed i rappresentati di tutti i club. Per il Milan è atteso il tecnico Gennaro Gattuso, e forse anche Leonardo: le parti torneranno a parlare della direzione di Fabbri in Juve-Milan, con Rizzoli, che ammetterà l'errore sul rigore non fischiato al Milan e proverà a spiegarlo ai presenti.