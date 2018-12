"La Var non può essere il solo protagonista". Massimo Ferrero torna a parlare all’Ansa dopo la sconfitta di ieri contro la Juve. Nel mirino c’è il Var. “Quando andiamo allo stadio sappiamo che c'è la possibilità di vedere due partite, una in campo e una televisiva: dobbiamo tornare a dare la fiducia principale agli arbitri. Tutti noi l'abbiamo voluto, è vero: all'occorrenza doveva essere un correttivo, un aiuto. Ma adesso c'è un problema: non si può pensare di interrompere la partita sei-sette volte anche per episodi minimali, l’arbitro principale in questo modo perde progressivamente l’autorità”.



EPISODI - Il presidente blucerchiato prosegue: “Quando abbiamo segnato il 2-2 il guardalinee si è diretto verso il centrocampo. Poi il Var... Premetto che l'arbitro Valeri è bravissimo ma il discorso va oltre Juve-Samp: questo è calcio rielaborato. Secondo me, i nostri arbitri stanno vivendo una nevrosi da Var che sta diventando strumento di interpretazione non più di oggettività. Mi sembra di andare al cinema, anziché a vedere una partita di calcio. Serve adeguare il regolamento alle letture del Var, bisogna chiarire se un arbitro è da campo o è da Var. Bisogna adeguare alla tecnologia gli stadi e il posizionamento delle telecamere, perché anche l'angolo di ripresa fa la differenza. Arbitrare è uno dei mestieri più difficili al mondo, ma ho l'impressione che abbiamo perso la naturalezza dello sport”.