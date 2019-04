Il referto arbitrale scagiona Bakayoko e Kessié. E a rischiare grosso sono Patric e Luiz Felipe, protagonisti in negativo della maxi-rissa che si è scatenata nel finale di Milan-Lazio. Sotto accusa anche Lucas Leiva, ma il rapporto dell'arbitro è chiaro: i festeggiamenti del Milan non hanno generato "alcuna criticità". E sotto accusa rischiano di finire i due difensori della Lazio.



MILAN LAZIO - Le polemiche non sembrano destinate a finire. Il giudice sportivo sarà chiamato a decidere: il parapiglia finale non finirà senza qualche colpevole. A forte rischio Patric e Luiz Felipe, tra i più attivi. Non solo: oltre al danno la beffa, come riporta il Tempo. Difficile che sia il Giudice Sportivo a squalificare Bakayoko e Kessie, per le sue decisioni c'è grande attesa.