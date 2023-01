La posta di Libero e Virgilio torneranno disponibili entro 24 – 48 ore e la colpa non è stato un attacco informatico. L’azienda ha chiarito i veri motivi del guasto (che va avanti da domenica) oggi, dissipando così i sospetti di un possibile data breach causato da hacker; al tempo stesso torna a rassicurare sullo stato dei dati (mail) degli utenti: "Nelle scorse settimane, al fine di offrire un servizio sempre migliore e sempre più aggiornato, abbiamo introdotto un’innovativa tecnologia di storage a supporto delle nostre caselle mail, fornita da un vendor esterno, un produttore di tecnologie di storage utilizzato da alcune delle più grandi società al mondo”.



“Purtroppo, un bug del sistema operativo ne ha compromesso il corretto funzionamento e, di conseguenza, quello delle caselle di posta presenti su di esso. Il vendor sta lavorando incessantemente per la risoluzione del problema, creando un fix per la soluzione della problematica, con il supporto di tutti i nostri team interni. Trattandosi però di un bug a livello di sistema operativo, la soluzione sta richiedendo i tempi tecnici di sviluppo, con l’obiettivo primario di tutelare l’integrità dei dati”.