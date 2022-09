Come cambiano i tempi.dal suo stesso allenatore,. Siamo d'accordo che non era ancora il 'Paris Saint-Qatar', per dirla alla Beccantini, ma siamo anche tutti concordi nel sostenere che era pure un'altra Juve. E non perché fosse sempre piena di campioni, perché a battere il Psg furono sia la Juve pigliatutto delche quella operaia di, ma soprattutto perché aveva un altro spirito e un'altra aura, rispetto a quella opaca e rassegnata di questi giorni. Ma, tre volte nelle fasi eliminatorie di una competizione poi vinta proprio dai torinesi, e una volta in una finale andata e ritorno, anche questa appannaggio della Vecchia Signora.