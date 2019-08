Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima di Milan Badelj, che è tornato in maglia viola:

“Chiamo Milan tutti i giorni dal primo di luglio. Ci siamo detti che dobbiamo ricostruire una identità, e chi meglio di lui, che c’è stato in tutti i momenti di difficoltà? Per me è un calciatore forte, che mi può dare quello che noi vogliamo far avere ai nostri tifosi, ovvero un grande senso di appartenenza. Milan sarà il mi acquisto più importante, senza dubbio. Ci aiuterà tantissimo con i giovani, sarà quello che è stato per la nostra scorsa gestione Crtistiano Lupatelli. Lo ringrazio perché ha avuto una grandissima pazienza nell’aspettarci, e ringrazio anche la Lazio, con Tare e Lupatelli che sono uomini di parola. Badelj arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto”