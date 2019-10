Il ds della Fiorentina Daniele Pradè è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con il Brescia: "Non eravamo preoccupati dopo Napoli e Genoa, già con la Juve e l'Atalanta erano arrivati positivi. Oggi abbiamo una partita difficilissima contro una squadra fisica che ha entusiasmo e speriamo di continuare così. Europa? Siamo stati chiari, quest'anno è di transizione sportiva per capire cosa fare da grandi. L'ambizione non manca e le partite le vogliamo vincere comunque. Per l'entusiasmo dobbiamo ringraziare i tifosi, la città e il presidente Commisso che con Barone e l'ambiente ha restituito l'idendità ai fiorentini: speriamo di non deluderli".