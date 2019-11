Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato a Viareggio Sport ai media presenti, tra i quali calciomercato.com. Il dirigente viola si è soffermato anche sul mercato: "Il centrocampo reparto da rinforzare a gennaio? Diciamo che è una squadra che è stata costruita in 40 giorni, siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Prenderemo delle decisioni insieme al presidente Commmisso e a Barone, si tratta di valutare la crescita dei giocatori".



CHIESA - Domanda anche su Federico Chiesa, esterno offensivo della Viola e oggetto del desiderio di Inter e Juve. Queste le parole di Pradè: "Incontro con Enrico per il rinnovo di Chiesa? Per ora nessun incontro...". Il contratto di Chiesa è in scadenza nel 2022.