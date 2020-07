Il ds della Fiorentina Daniele Pradè parla a Sky Sport prima della sfida con il Cagliari: "Ribery via dopo il furto in caso? Malinteso, Franck è contentissimo a Firenze. E' una cosa che fa male, ma è un ragazzo intelligente felicissimo a Firenze, della Fiorentina e dei tifosi. Abbiamo tanti calciatori forti. Per noi non è una stagione fortunata. Quando hai dei calciatori che sul mercato tutti vogliono, devi dimostrare poi sul campo questo valore. Sono molto contento di loro: mi devono dare sacrificio e sudore. Sono convinto che il tempo li renderà uomini. Pezzella? In questo momento si pensa a tutto meno che al mercato, è talmente lungo e finirà a ottobre. In questo momento il lavoro di un direttore sportivo è di gestire questa situazione difficile, questo mini torneo, e dare motivazioni. Giocatori via per ambizione? Anche noi siamo una società ambiziosa, che vuole diventare punto di arrivo e non di partenza. Vogliamo diventare una società di prima fascia".