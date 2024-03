Prandelli: 'Affrontare l'Atalanta sarà un calvario per il Liverpool. Scamacca? L'Italia ha bisogno di lui'

"Il destino ha creato una partita affascinante, meravigliosa per l’ambiente. E non lo sarà solo ad Anfield, ma anche a Bergamo. Gasperini e la società hanno permesso di riportare il Liverpool a Bergamo". Parla così Cesare Prandelli, nella lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, analizzando l'esito del sorteggio dei quarti di Europa League: "C'è margine per l’Atalanta di fare l’impresa? Sì, c’è, anche se i Reds sono fortissimi. Ma sono partite in cui vorresti esserci al 100%. E quindi quando vai in campo dai tutto. Penso che per Klopp affrontare l’Atalanta possa diventare un calvario. Nessuno in Inghilterra gioca come loro, Klopp non ha riferimenti diretti in Premier".



SCAMACCA - "Sta crescendo, anche l’Italia ha bisogno di lui. Deve lottare e deve credere ogni giorno nel lavoro quotidiano con Gasperini. Quando si comprende che lavorando in un certo modo si possono raggiungere certi risultati, diventa tutto più semplice".