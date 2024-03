Atalanta, la liberazione di Scamacca: il miglior azzurro in Europa, tre mesi per guadagnarsi l'Italia

, un’occasione dopo il solo match disputato dal 1’ negli ultimi 6 turni di campionato (compresa la bocciatura da parte di Gasperini che ha deciso di non schierarlo nel big match contro l’Inter).. Era attesa una svolta tra gli uomini di Gasperini, specialmente da un giocatore in particolare che, arrivato come prima scelta del reparto offensivo, sta faticando più del dovuto per prendersi il suo spazio.. In senso positivo, però. Dopo i problemi fisici agli adduttori, dopo l’esplosione definitiva di De Ketelaere, dopo la sola rete trovata nelle precedenti 12 partite disputate, ecco che l’ex Sassuolo ha risposto presente, cogliendo l’occasione fornitagli da Gasperini. All’iniziale vantaggio di Paulinho,: in seguito a un pasticcio incredibile della difesa lusitana, colpevole di aver perso palla al limite dell'area, Miranchuk ha approfittato della situazione, servendo il centravanti azzurro, abile a rientrare sul piede preferito e a non lasciare scampo a Israel con un mancino potente e angolato., secondo i dati riportati da Opta,, a partire dall’agosto 2022. Un dato importante che riflette la dimensione continentale di un centravanti che, allo stato attuale dei fatti, deve ancora trovare il modo di consacrarsi definitivamente., arrivato a Bergamo per 25 milioni di euro, più altri 5/6 di bonus da versare al West Ham.Fornendo un’analisi più approfondita di quelle che è stata, sino a ora, la sua stagione, i numeri parlerebbero anche chiaro: 27 presenze, conditi da 8 gol e 3 assist. Al di là dei due infortuni muscolari accusati a fine settembre e a inizio dicembre,: il tecnico orobico, infatti, ha spesso preferito la coppia Miranchuk-De Ketelaere, assistiti da Koopmeiners o Pasalic, tagliando notevolmente minutaggio a un giocatore che, nelle idee della proprietà, era visto come un titolare indiscusso. Il ritorno di El Bilal Tourè dalla lunga assenza per infortunio e di Lookman dalla Coppa d’Africa rischiavano di complicare i piani di Scamacca, ma. Se gioco così, di gol ne arrivano. Sto lavorando e spero di continuare così. Normale che gli attaccanti quando non segnano vanno un po' in depressione, tra virgolette.”, le sue parole a Sky Sport di Scamacca, alle quali hanno seguito gli apprezzamenti di Gasperini: “È risultato libero mentalmente, ha fatto le sue giocate ed è stato anche sfortunato. Ha giocato bene, per la squadra. Se gioca così non ci sono problemi, i numeri li ha. Ha fatto un gran gol... L'importante è che sorrida, va bene così"., che si disputeranno quest’estate in Germania. Spalletti conosce le sue doti e ha dimostrato di credere nel suo talento, convocandolo anche nella pausa Nazionali tra ottobre e novembre. Il tempo delle scelte sta arrivando: mancano 100 giorni alla prima sfida della Nazionale Maggiore ed entro il 15 giugno si conosceranno i fantastici 23 che proveranno a difendere il titolo continentale conquistato a Wembley.