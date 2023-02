Cesare Prandelli, già CT della Nazionale nonché tecnico della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha voluto dare qualche consiglio anche a Vincenzo Italiano: 'A Italiano, siccome è stato un mio giocatore ed è un ottimo allenatore, un consiglio lo do. È quello di non innamorarsi troppo del sistema di gioco e di essere più elastico. A volte è meglio ripartire veloci e fare 2-3 passaggi in meno per fare gol'