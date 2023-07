Nel corso della sua intervista a La Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli si è espresso anche sulla coppia di attacco bianconera Chiesa-Vlahovic: «E’ una coppia potenzialmente devastante. Chiesa è un attaccante. Poi che parta più largo o giri attorno al centravanti sono dettagli. Fede non va considerato come una punta da 30 gol, ma da 15 reti e altrettanti assist, sì. Se la squadra gioca per gli attaccanti, lui e Vlahovic sulla carta sono una coppia da 40-45 gol».