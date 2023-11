Cesare Prandelli ha parlato in un'intervista a firenzeviola.it. Queste le sue parole: "Bonaventura penso che possa avere un futuro in Nazionale, se Spalletti lo ha convocato: ha dimostrato di essere all'altezza. Luciano lo terrà in conto sia per ciò che lui rappresenta come giocatore che come uomo. Milan-Fiorentina? Sarà una partita aperta, tra due squadre che propongono sempre gioco e accettano l'uno contro uno a campo aperto. La curiosità riguarda chi dei due allenatori cercherà prima di tutto di non subire queste situazioni".