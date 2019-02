L'allenatore del Genoa, Cesare Prandelli ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara che vedrà i rossoblù affrontare il Sassuolo.



LERAGER - "La Società ha operato benissimo, abbiamo ridotto e migliorato l’organico. Sono molto soddisfatto. Lerager è un calciatore completo, un nazionale. Ha spessore e sa fare ottimamente le due fasi di gioco”.



SASSUOLO - "Il Sassuolo è una delle migliori squadre nel costruire il gioco. Un club interessante che gioca un buon calcio, specie nelle ripartenze. Abbiamo bisogno della cattiveria vista nella ripresa a Empoli".



PRANDELLI - "Radovanovic è un professionista serio. Sa dare i ritmi alla squadra. Sente la responsabilità del ruolo. Con esperienza e lucidità ci aiuterà molto. Ho ancora due o tre dubbi sulla partita di domani”.



KOUAMÈ - "Christian ha generosità e corsa, deve arrivare in area di rigore con lucidità. Le posizioni in attacco possono cambiare, ma tutto deve essere funzionale a una migliore fase realizzativa".



I DUBBI - "Criscito e Biraschi possono anche giocare da difensori centrali. Anche Gunter è pronto a darci una mano. Tengo molto ai recuperi di Mazzitelli e Sturaro. Rolon sta facendo bene”.