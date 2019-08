Cesare Prandelli, ex commissario tecnico dell'Italia, parla di Mario Balotelli a soccermagazine.it: "Se mi ha stupito più Balotelli al Brescia o De Rossi al Boca? Forse Balotelli al Brescia. Per De Rossi è stata una storia completamente diversa, è stata una scelta dettata dal voler fare un’esperienza importante, meravigliosa, in una squadra storica per la quale lui aveva sempre sostenuto di avere una grande simpatia. Per quanto riguarda Balotelli, invece, è riuscito forse a far emergere più i sentimenti umani che non i discorsi economici, quindi gli auguro veramente che possa trovare la continuità per aiutare Brescia a raggiungere l’obiettivo della salvezza".