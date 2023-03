Cesare Prandelli ha rilasciato un'intervista a Radio Rai. L'ex tecnico della Roma e della Nazionale ha parlato di Mourinho e della rosa dei giallorossi: "A livello tecnico la Roma non è all’altezza delle altre grandi squadre. Secondo me Mourinho sta facendo un miracolo a prendersi sulle spalle tutti i problemi e i limiti della squadra, è geniale nella gestione dei rapporti e nella comunicazione. Se la Roma l’anno prossimo riuscirà a trovare tre giocatori importanti indicati dal tecnico, lotterà per lo Scudetto. La Roma è un’ottima squadra, però a livello tecnico ci sono solo i titolari. Quando l’allenatore fa i cambi, la squadra perde la sua fisionomia”.