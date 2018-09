Le due partite disputate daci sono servite tanto.. Martedì mattina l’Italia intera si è risvegliata ancora una volta abbandonata dal ‘salvatore della patria’ confezionato per l’occasione. E via con la crisi del talento.. (non ci sono più campioni veri, nemmeno quelli che pensavamo di avere) o con la storia degli italiani che giocano poco in campionato. Si passa da un estremo all’altro e, per conseguenza, da un esterno all’altro. Ma la sostanza rimane una: per quanto Chiesa sia effettivamente tra gli azzurri quel giocatore che, difficilmente toglierà il posto ai titolari (sulla carta) Bernardeschi e Insigne.. Eppure, proprio sacrificando uno tra lo juventino e il napoletano, in un tridente, l’Italia verrebbe forse ad avere con Federico Chiesa un attacco più vario, con più soluzioni. Come infatti è successo nel secondo tempo di Italia-Polonia.– Il pareggio su rigore di Jorginho è nato proprio da uno di quegli ‘strappi’ di cui parla Mancini.al suo di riferimento. Nel 4-3-3 di venerdì scorso faceva l’ala sinistra (subentrato a Insigne), ma eccolo a destra poco prima di essere steso in area.Un’azione da vedere e rivedere per comprendere la forza e la resistenza in velocità di questo ragazzo. Innescato da Jorginho nella propria metà campo, ha portato palla fino allo scarico su Belotti, quindi anziché cadere o perdere metri al contatto ruvido con Glik, ha cambiato marcia.. Una dimostrazione di quanto vado scrivendo l’aveva appena fornita in campionato, Chiesa,al Franchi nella ripresa. Da un calcio d’angolo respinto, Chiesa ha risalito il campo in un batter d’occhio tagliando da sinistra verso destra l’asse centrale, per poi deliziare il pubblico di casa con un, vista la politica del turnover adottata da Mancini (una scelta completamente sua? Mah..), sfruttare questa catena anche in Portogallo-Italia. In fondo la mezzala viola è l’interno di centrocampo italiano più in forma del momento, che inoltre avrebbe consentito di mantenere il 4-3-3. Ma a Benassi sono stati preferiti prima Pellegrini (in Italia-Polonia) e poi Cristante (addirittura schierato nel doble pivote contro il Portogallo), due giocatori che stanno avendo grosse difficoltà nella Roma attuale.. Letture scorrette non sempre e non solo attribuibili alla poca lucidità. Qui sotto siamo nei primi minuti di gioco: e va certamente servito il liberissimo Zaza, non Immobile.Possiamo prendere anche unChiesa viene lanciato in area da Simeone (altro taglio al di là dell’asse centrale del campo da parte del numero 25 viola), ma in zona rossa anziché tirare subito, frena, ed è triplicato.non gli consente poi di vedere il Cholito a due passi, e il pallone si impenna sul tiro respinto..Insomma,Anche. Forse perché si sentiva in dovere di strafare, dopo esser stato tanto acclamato. O forse perché,, alla forzatura.– Rispetto ai moduli,Precisato ciò,Almeno per il momento, in viola, Federico si è mosso in un tridente. Dunque, laddove ha ritrovato spazi e tempi simili a quelli più allenati di recente., un giocatore come Thereau in grado di inventare filtranti o creare per lo meno un riferimento tra le linee anche per gli esterni.- Infine possiamo porci un’ultima domanda:In questo senso (eccezion fatta per Verdi) è il più duttile degli esterni a disposizione di Mancini. Pur non essendo ambidestro, grazie al suo istinto e alla sua velocità Chiesa è forte sia a destra che a sinistra, come testimoniano i numeri dello scorso anno:. Può dunque sfondare sul suo piede forte, come ha fatto anche nella seconda giornata di quest’anno (gol contro il Chievo, assist di Gerson) in occasione della sua prima rete stagionale, oppure