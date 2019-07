Si è chiuso il secondo turno di qualificazione in Champions League. Missione compiuta per il Copenaghen, che batte 1-0 il TNS grazie a Zeca (all'andata aveva vinto 2-0). Avanti anche la Stella Rossa, ko 2-1 dall'HJK ma vincente 3-1 all'andata, e il Qarabag, 3-0 al Dundalk (4-1 totale). Il Rosenborg batte 2-0 in rimonta il BATE grazie a a Helland e Soderlund (3-2 tra andata e ritorno). Il Maribor perde 3-2 contro l'AIK Solna, ma passa grazie ai gol nei supplementari di Cretu.