Ritorno dei preliminari di Champions League con tre partite in programma in questo martedì: Olympiacos sul velluto, Dinamo Zagabria e Stella Rossa pareggiano rispettivamente contro Rosenborg e Young Boys ma passano in virtù dei risultati dell'andata, accedendo così ai gironi di Champions.





h. 21.00



Krasnodar-Olympiacos 1-2

10' Utkin (K), 11' El Arabi (O), 48' El Arabi (O).



Rosenborg-Dinamo Zagabria 1-1

11' Akintola (R), 71' Gojak (Z).



Stella Rossa-Young Boys 1-1

59' Vukanovic (S), 82' autogol Ben Nabouhane (Y).