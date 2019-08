Non solo il Torino, tante squadre impegnate nell'andata del terzo turno preliminare di Europa League. Tra queste il Wolverhampton che, in caso di passaggio del turno, ai playoff la vincente tra Toro e Shaktyor Soligorsk: tutto facile per i Wolves, 0-4 in casa del Pyunik con il debutto di Patrick Cutrone, acquistato dal Milan, subentrato nella seconda metà della ripresa e protagonista con il rigore conquistato, realizzato dal compagno Ruben Neves.





16.00



Astana-Valletta 5-1

8' e 57' Sigurjonsson (A), 15' Logvinenko (A), 35' Tomasov (A), 67' Fontanella (V), 80' Janga (A).



17.30



AEK Larnaca-Gent 1-1

26' Yaremchuk (G), 88' Trickovski (L).



18.00



Pyunik-Wolverhampton 0-4

29' Doherty (W), 42' e 46' Jimenez (W), 90+1' rigore Neves (W).



Sparta Praga-Trabzonspor 2-2

16' Costa (S), 68' Kanga (S), 84' Ekuban (T), 89' Sorloth (T).



18.15



Univ. Craiova-AEK Atene 0-2

60' Mantalos (A), 85' Livaja (A).



18.30



Brondby-Braga 2-4

15' e 50' Kaiser (Bro), 18' Paulinho (Bra), 20' A. Horta (Bra), 90+2' R. Horta (Bra), 90+4' autogol Herrmansson (Bra).



18.45



Ventspils-Guimaraes 0-3

30' Davidson (G), 50' Rodrigues Pepe (G), 80' Amoah (G).



19.00



Haugesund-PSV 0-1

24' Bergwijn (P).



Malmo-Zrinjski 3-0

36' Berget (M), 66' Christiansen (M), 74' Rieks (M).



Mariupol-AZ Alkmaar 0-0



Molde-Aris 3-0

27' Eikrem (M), 32' Hestad (M), 87' Ellingsen (M).



Neftci Baku-Yehuda 1-2

26' Tambi (Y), 36' Ghadir (Y), 43' Joseph-Monrose (B).



S. Tiraspol-AIK Stoccolma 1-2

12' autogol Lukic (A), 14' Sigthorsson (A), 56' rigore Kendysh (T).



Thun-Spartak Mosca 2-3

22' Ponce (M), 29' e 73' Bakaev (M), 52' Hefti (T), 59' Rapp (T).



19.30



Antwerp-Viktoria Plzen 1-0

29' Rodrigues (A).



CSKA Sofia-Zorya 1-1

13' Evandro (S), 45' rigore Yurchenko (Z).



Feyenoord-Din. Tbilisi 1-0

43' Sinisterra (F).



Lok. Plovdiv-Strasburgo 0-1

11' Mitrovic (S).



Ludogorets-TNS 3-0

10' autogol Harrington (L), 28' Tchibota (L), 43' Lukoki (L).



M. Tel Aviv-Suduva 0-1

37' Kerla (S).



19.45



Sarajevo-BATE 0-1

19' Baga (B).



20.00



Dudelange-Kalju 2-1

28' e 30' Stolz (D), 41' Puri (K).



Midtjylland-Rangers 0-1

43' Morelos (R).



Norrkoping-Hapoel Beer Sheva 0-0



Rijeka-Aberdeen 0-0



20.30



Austria Vienna-Apollon 0-1

14' Pereyra (Ap)



FCSB-Mlada Boleslav 0-0



Vaduz-Eintracht Francoforte 0-1

11' Kostic (F).



21.00



Legia Varsavia-Atromitos 0-0



Partizan-Yeni Malatyaspor 0-0