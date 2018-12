Dopo le partite di ieri e in attesa del Monday Night, continua oggi la sedicesima giornata di Premier League: alle 17 presso il St James Park di Newcastle si affrontano i padroni di casa allenati da Benitez e il Wolverhampton di Nuno Espirito Santo. due squadre che si trovano a metà classifica ma separate da sei punti. Gli ospiti sono reduci dalla bella vittoria contro il Chelsea di Maurizio Sarri ma prima non vincevano da sei turni, mentre i padroni di casa non vincono da due gare ma prima erano reduci da tre vittorie di fila. Un occhio alla lotta salvezza e uno alle velleità di alta classifica, più per gli Wolves che per i Magpies.