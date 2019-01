Al Chelsea ritroverà Maurizio Sarri, l’allenatore con cui, nel Napoli, stabilì il nuovo record di gol in Serie A. Gonzalo Higuain riparte dalla Premier League dove proverà a risollevare una stagione poco prolifica sotto porta: il Pipita in 15 partite di campionato con il Milan ha segnato appena 6 reti, una media 0,4 a gara, decisamente inferiore a quella delle annate migliori. La sfida di Higuain contro se stesso diventa una sfida anche sul tabellone Sisal Matchpoint che ha aperto le scommesse su quanti gol riuscirà a mettere a segno l’ex bomber di Milan e Juve: almeno 10 reti nelle restanti gare di Premier (giusto 15, proprio quante ne ha giocate in Serie A fino a ora), riferisce Agipronews, sono un possibilità data a 3,00. Dunque gli analisti, complice il ricongiungimento con Sarri, prevedono la rinascita di Higuain, a cui vengono date più o meno le stesse chance di un pareggio tra Parma e Spal, la gara - quote alla mano - più equilibrata del prossimo turno di Serie A