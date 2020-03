Il campionato è ormai andato da un pezzo, visti i 25 punti di distanza dal Liverpool, ma dopo il crollo nel derby, il Manchester City deve tornare a difendere il secondo posto in Premier, vista la risalita del Leicester, ora a -4 dalla squadra di Guardiola. Per i betting analyst c’è subito l’occasione per lasciarsi alle spalle il ko con lo United, nel recupero di campionato in programma domani. Contro un Arsenal solo nono in classifica l’«1» dei Citizens vola sul tabellone, dove è offerto a 1,35. Ad Arteta e i suoi, che arrivano da tre vittorie consecutive, il compito di rompere un digiuno che dura ormai da febbraio 2018 a oggi: nei sei scontri diretti degli ultimi due anni, i Gunners hanno sempre perso e sono riusciti a segnare solo in due partite. Il colpo all’Etihad, riporta Agipronews, stavolta pagherebbe 7,00, il pareggio vale 5,35. Più facile la possibilità di andare in gol almeno una volta, offerta a 1,55. In generale, gli analisti si aspettano una gara ricca di reti, con l’Over (almeno tre marcature complessive) a 1,40. Buona, secondo i quotisti, anche la possibilità che la partita si sblocchi nei primi minuti: il primo gol entro il 15’ è dato a 2,40, secondo Agipronews.