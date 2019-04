Monday Night in Premier League: chiude, infatti, la 32esima giornata la sfida tra Arsenal e Newcastle. La squadra di Emery, dopo il ko del Tottenham contro il Liverpool, ha la possibilità, con una vittoria, di portarsi al terzo posto in classifica, superando gli Spurs e lo United e staccando il Chelsea, appaiato a 60 punti.



Di fronte i Magpies, che hanno perso una sola gara nelle ultime 5 ma che sono ancora alla ricerca di punti per raggiungere la salvezza. Da tenere d'occhio Pierre Emerick Aubameyang, che arriva da 3 gol casalinghi. Dall'altra parte, Matt Ritchie, che ha segnato il gol del pareggio contro il Bournemouth nella trasferta precedente.