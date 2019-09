Contro il Napoli ha incassato la seconda sconfitta della stagione, ma in Premier League il cammino del Liverpool è ancora perfetto. Cinque le vittorie ottenute dai Reds in altrettante partite disputate, un bilancio che nelle previsioni degli analisti lancia Klopp e i suoi anche per la trasferta di domenica in casa del Chelsea. Il blitz del Liverpool è offerto a 2,00, contro il 3,50 di Lampard e i suoi. I Blues fin qui hanno avuto un rendimento altalenante (due vittorie, due pareggi e una sconfitta) e sono crollati nell’unica partita giocata finora con una delle "big" (0-4 dal Manchester City). Tre dei sei scontri più recenti si sono chiusi con il pareggio (compreso quello in Supercoppa europea lo scorso mese, poi vinto ai rigori dai Reds) e un altro pareggio si gioca a 3,65, informa Agipronews. In primo piano nelle scommesse sui marcatori c’è Tammy Abraham, il 21enne del Chelsea che con 7 gol all’attivo guida la classifica dei cannonieri. Il suo gol pagherebbe 2,40, subito dietro Mohamed Salah (2,40), alla pari con Mane e davanti a Firmino (2,75). Complessivamente i quotisti si aspettano una partita da almeno tre reti (Over 2,5 a 1,55) e con entrambe le squadre a segno (G0al a 1,48).