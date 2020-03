Un derby è sempre un derby, sfugge a ogni pronostico. Anche se tra le due squadre in campo ci sono 15 punti di differenza. Naturalmente, la stracittadina di Manchester tra United e City non esula da questa logica. I betting analyst, comunque, vedono la formazione di Pep Guardiola nettamente favorita all’Old Trafford: il successo di Aguero e compagni infatti si gioca a 1,55 contro il 5,30 dei Red Devils. Il pareggio è invece dato a 4,20. Il potenziale offensivo delle due formazioni fa pendere nettamente l’ago della bilancia dalla parte dell’Over, a 1,59, rispetto all’Under, dato a 2,14. Grande fiducia nel trovare la porta, i quotist la ripongono sia nei padroni di casa che negli ospiti: così il Gol, 1,62, si fa preferire al No Goal, 2,10. E tra i singoli? Il Kun Aguero, già otto gol in Premier contro lo United, punta a fare cifra tonda: la sua doppietta è in lavagna a 4,00. Sono invece tre i candidati, tra i padroni di casa, per la marcatura multipla contro Ederson: la doppietta di uno tra Martial, Bruno Fernades o Rashford pagherebbe 7 volte la posta, secondo Agipronews.