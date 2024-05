Premier: Guardiola miglior allenatore per la quinta volta. Ecco chi ha fatto meglio

38 minuti fa



Pep Guardiola, allenatore del Manchester City campione d'Inghilterra, è stato eletto miglior allenatore di Premier League nel 2023-24. Per il tecnico spagnolo, che allena il Manchester City dal 2016, si tratta della quinto riconoscimento da quando allena in Inghilterra.



Meglio di Guardiola ha fatto soltanto Sir Alex Ferguson con il Manchester United: è stato indicato miglior allenatore per 11 volte.



In carriera, Guardiola ha allenato il Barcellona B nel 2007-08, il Barcellona dal 2008 al 2012, il Bayern Monaco dal 2013 al 2016, prima di approdare ai Citizens. Nel suo palmares ci sono, solo per citare i titoli principali, 3 Champions League, 6 Premier League, 3 titoli della Liga e 3 della Bundesliga.