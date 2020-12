Un punto a separarle in classifica, sesta contro settima. Una vetta, attualmente appannaggio di Tottenham e Liverpool, che comunque è ancora a portata di mano. Sabato pomeriggio, all’Old Trafford, andrà in scena un derby di Manchester per certi versi insolito. Dopo molti anni lo United vi arriva davanti al City, sebbene di una sola lunghezza. I Red Devils però, nonostante siano reduci da 4 vittorie consecutive in Premier, dovranno scalare una montagna secondo i betting analyst; i Citizens di Guardiola, infatti, sono nettamente favoriti a 1,71 contro il 4,28 dei ragazzi di Solskjaer mentre il pareggio, uscito peraltro solo in due occasioni negli ultimi nove campionati, si gioca a 4,03.



Le due formazioni di Manchester si presentano con statistiche opposte in ambito di gol realizzati: più Over per lo United mentre il City ha il primato di Under. Nonostante questo però la bilancia pende per una gara con almeno 3 reti, in quota a 1,60, rispetto a una più avara di gol, data a 2,20. Pogba e compagni sognano di bissare il 2-0 dello scorso marzo che domani pagherebbe 28 volte la posta mentre lo stesso punteggio ma per gli ospiti è dato a 9,80. Lo United punta forte sulla coppia Bruno Fernandes-Cavani, a segno insieme in tre delle ultime 4 gare: il gol del portoghese si gioca a 3,40, quello del 7 in maglia rossa a 3,45. Dall’altra parte gli occhi saranno tutti puntati su Aguero, re del derby con 8 reti ai Red Devils, sebbene domani non partirà dal primo minuto come annunciato da Guardiola: la nona rete del Kun nella stracittadina di Manchester è dato a 2,00.