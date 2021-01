Cinque anni dopo la favolosa cavalcata con Claudio Ranieri in panchina, a Leicester sognano ancora. Le Foxes, guidate da Brandon Rodgers, attualmente guardano tutti dall’alto e sono in piena lotta per la Premier, nel torneo più combattuto degli ultimi anni viste le sette squadre strette in appena sei punti. Secondo i betting analyst, il nuovo titolo al Leicester pagherebbe 20 volte la posta. Una quota, spiega agipronews, che mette Vardy e compagni in quarta posizione , con il Manchester City favoritissimo a 1,57, i campioni in carica del Liverpool, a 5,00, e il Manchester United in quota a 9,00. Rodgers, che nel 2014 alla guida del Liverpool vide sfumare il titolo per il famoso scivolone di Gerrard contro il Chelsea, sogna di prendersi una rivincita, consapevole che molto dipenderà dalla vena realizzativa di Jamie Vardy. Il numero 9 del Leicester, undici gol e 5 assist in campionato, è il capocannoniere in carica della Premier: la conferma del "Golden Boot" si gioca a 6,00. Gli avversari da temere sono Momo Salah, 13 marcature finora, favorito a 3,40, e Harry Kane, 12 reti condite da 11 assist, vicinissimo a 3,50. Nel 2016, quando il Leicester vinse il titolo, fu il capitano del Tottenham a conquistare la corona di miglior bomber grazie a una rete in più rispetto allo stesso Vardy.