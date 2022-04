Il Wolverhampton ha messo nel mirino Gonçalo Guedes per il mercato della prossima estate e sta preparando un'offerta da 40 milioni di euro per convincere il Valencia a privarsene. Il contratto del 25enne attaccante portoghese con il club andaluso scadrà nel 2023. Per lui quest'anno 13 gol e 6 assist in 37 partite. Lo riporta fichajes.net.