Dopo le partite di venerdì e di ieri e in attesa del Monday Night tra Manchester City e Burnley, continua oggi la 30esima giornata di Premier League, la prima intera dopo la pausa per il Coronavirus e i recuperi settimanali. Alle 15 la sorpresa Sheffield United va a Newcastle per continuare a inseguire il sogno europeo, con l'Europa League distante un solo punto e la Champions quattro, mentre i Magpies, che pensano già al futuro con le numerose voci societarie, sono relativamente sereni, a più 8 sulla zona rossa. Alle 17.15 tocca poi al Chelsea di Frankie Lampard, che va sull'ostico campo dell'Aston Villa per difendere il quarto posto, che vuol dire Champions, mentre i padroni di casa sono in piena zona retrocessione a una lunghezza dalla salvezza. Chiude alle 20 l'importantissimo derby di Liverpool.