Alle 19 ildi Guardiola attende l', con un successo salirebbe a quota 38, al primo posto con il Leicester (ma con una partita in meno). Alle 21.15 i ragazzi di, attualmente secondi a 37 punti, giocano in casa del, terzultimo, per riprendersi la vetta. Rinviata Leeds-Southampton per l'impegno dei Saints in FA Cup.