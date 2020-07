Josè Mourinho contro Carletto Ancelotti, nella sfida tra le deluse della stagione, fino a qui: alle 21 di questa sera presso il Tottenham Hotspur Stadium di Londra si affrontano gli Spurs padroni di casa e l'Everton, nel posticipo della 33esima giornata di Premier League. Sfida tra due dei migliori allenatori degli ultimi venti anni e tra i più vincenti dell'intera storia, anche se un po' in fase calante: entrambi hanno sostituito un collega esonerato sulle rispettive panchine, il portoghese al posto di Mauricio Pochettino, l'italiano al posto di Marco Silva. I due club sono attualmente decimo e undicesimo in classifica e anche dopo la ripresa post-lockdown hanno dimostrato di essere altalenanti: sia Tottenham che Toffees cercano i tre punti per provare a riprendere il treno Europa, distante comunque dieci e undici punti al momento e quindi praticamente irraggiungibile, a sei giornate dal termine. Sfida nella sfida, quella tra i due bomber Harry Kane e Dominic Calvert-Lewin, entrambi a quota 13 reti in Premier.