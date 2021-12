Cresce l'allarme in Inghilterra per l'aumento dei casi di Covid-19 tra la popolazione e anche i giocatori di Premier League. Dopo la cancellazione di Leicester-Tottenham di stasera, è stato comunicato ufficialmente anche il rinvio di Manchester United-Brighton, match previsto per sabato. Secondo alcune informazioni, nel gruppo squadra dei Red Devils i casi di contagio sono saliti a quota 19.