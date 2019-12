Prosegue il 20esimo turno di Premier League e alle 15 c'è un big match, un derby: Arsenal e Chelsea si sfidano all'Emirates Stadium, nuovo capitolo dell'eterna rivalità tra le due squadre più titolate di Londra. Arteta alla sua seconda panchina (la prima casalinga), chiamato a risollevare i Gunners da metà classifica, mentre i Blues di Lampard vogliono accorciare sul City terzo in classifica.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Gli scontri più recenti sorridono all'Arsenal: vinti due degli ultimi tre match interni con il Chelsea (1 pareggio), ultimo proprio il 2-0 all'Emirates dello scorso gennaio. I Blues di contro, non perdono due partite consecutive in campionato contro i Gunners dall'ottobre 2011, due sconfitte di fila in trasferta contro l'Arsenal addirittura non arrivano dal 2003.



Fischi d'inizio ore 15, su Calciomercato.com la diretta di Arsenal-Chelsea.