Manchester City e Arsenal si giocano la Premier League all'ultima giornata di campionato inglese. I campioni in carica allenati da Pep Guardiola stanno vincendo 1-0 il recupero di stasera sul campo del Tottenham grazie a un gol del solito Haaland, che vale il primo posto in classifica con 88 punti. Due in più dei Gunners di Arteta, secondi a quota 86.Domenica 19 maggio con calcio d'inizio alle ore 17 si gioca l'ultimo turno con Arsenal-Everton e Manchester City-West Ham.In caso di arrivo a pari punti non si giocherà lo spareggio, ma conteranno questi criteri nell'ordine:

1. Differenza reti (Arsenal +61, Manchester City +59).2. Gol fatti (Manchester City 92, Arsenal 89).3. Punti negli scontri diretti (Arsenal 4, Manchester City 1).4. Gol segnati in trasferta negli scontri diretti (Arsenal 0, Manchester City 0).