Al via la 32esima giornata di Premier League, alle 13.30 nell'anticipo del sabato si affrontano Aston Villa e Wolverhampton. Obiettivi e umori completamente agli opposti: i padroni di casa sono in piena lotta salvezza e cerca di interrompere il digiuno di vittorie (nessuna nelle ultime sette gare, due pareggi e cinque sconfitte); i Wolves sono invece in piena corsa per l'Europa e vogliono centrare il terzo successo consecutivo (sarebbe l'ottavo risultato utile di fila) per tenere a distanza il Tottenham e avvicinarsi al Chelsea quarto in classifica.