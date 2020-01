L'Arsenal pareggia in rimonta sul campo del Chelsea. Nel turno infrasettimanale del campionato inglese di Premier League il derby di Londra finisce 2-2. I Gunners restano in dieci uomini al 26' per l'espulsione dell'ex di turno David Luiz, ma con Martinelli e Bellerin rispondono ai gol di Jorginho (su rigore) e Azpilicueta. Il Chelsea resta quarto in classifica con 10 punti più dell'Arsenal, in decima posizione.