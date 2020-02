Big match per aprire la 27esima giornata di Premier League: alle 13.30 si affrontano a Stamford Bridge Chelsea e Tottenham, un derby londinese chiave per la corsa a un posto in Champions League. Squadre divise da una sola lunghezza in classifica, i Blues di Lampard quarti a 41 punti e gli Spurs di Mourinho quinti a quota 40.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Il Chelsea ha vinto le sue ultime due partite di Premier League contro il Tottenham: l’ultima volta in cui è arrivato a tre di fila è stata nel marzo 2006, quando in panchina c'era Mourinho, ora tecnico degli Spurs. Di contro, il Tottenham ha vinto solo una delle ultime 33 trasferte contro il Chelsea in tutte le competizioni (11 pareggi, 21 sconfitte), 3-1 nel 2018 in Premier. Da ex, Mourinho non ha ancora vinto a Stamford Bridge (1 pareggio, 2 sconfitte).



Fischio d'inizio ore 13.30, su Calciomercato.com la diretta di Chelsea-Tottenham.