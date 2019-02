Pep Guardiola contro Maurizio Sarri in Premier League. Domenica si gioca City-Chelsea, sfida tra filosofie affini di calcio, nonché crocevia fondamentale per entrambe. Il City vuole vincere per restare in vetta dopo averla ritrovata, il Chelsea ha bisogno di punti per rimanere in zona Champions. Al netto degli obiettivi in gioco, l'analisti dei trader Stanleybet.it concede un ampio vantaggio alla squadra di Guardiola, che all'Etihad ha fatto quasi l'en plein in campionato: 12 vittorie e 1 ko. Un altro successo dei Citizens è dato a 1,45, mentre sale già a 4,50 il pareggio. Il blitz del Chelsea, che fuori casa ha un ruolino di 7 vittorie 1 pareggio e 4 ko, sale a 6,75.