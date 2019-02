I club diriconoscono la cruciale importanza che hanno i tifosi nel supportare la propria squadra, ma anche gli alti costi che comporta seguirla squadra lontano da casa. A tal proposito, le 20 società del campionato ingleseQuesta soluzione, introdotta nella stagione 2016/17, ha creato un’ampio incremento nelle vendite dei biglietti e verrà rinnovata per le prossime tre stagioni. Tutto ciò per venire incontro alle esigenze dei tifosi agli alti costi che comporta viaggiare per seguire la propria squadra del cuore in giro per tutta l'Inghilterra.

Premier League clubs have today unanimously agreed to continue the £30 cap on away ticket prices for the next three seasons



More: https://t.co/cr5INgHz1E pic.twitter.com/2tqvvoHW13 — Premier League Communications (@PLComms) 7 febbraio 2019