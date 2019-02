Edin Dzeko continua a fare il tifo per il Manchester City da Roma. Dopo aver riportato un trofeo ai Citizens rompendo un’attesa lunga 44 anni, il bosniaco si sente parte della storia del club. In un’intervista che verrà pubblicata integralmente nell’edizione di marzo del magazine FourFourTwo, il numero 9 romanista ha parlato dei sentimenti che lo legano ancora alla sua ex squadra: “Anche se abbiamo giocato un buon campionato per tutta la stagione, vincere il campionato in quel modo ha reso tutto ancora più folle, ed ero felice di farne parte. Sono stato al City per quattro stagioni e mezza e ho vinto alcuni trofei – 44 anni dopo l’ultima volta che ci erano riusciti – vivendo dei grandi momenti, quindi è stato un periodo speciale nella mia carriera. Seguo ancora il City quando posso, la sento ancora come fosse la mia squadra, ed è stato un piacere giocare nel miglior campionato al mondo. Vuoi sempre giocare e competere con i migliori. E’ fantastico vedere quanto i Citizens siano cresciuti come club da allora” ha spiegato.