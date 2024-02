Premier League, Crystal Palace-Chelsea LIVE dalle 21

Redazione CM

La Premier League va avanti e propone il posticipo della ventiquattresima giornata. Sul terreno del Selhurst Park Stadium di Londra ecco Crystal Palace-Chelsea, al via a partire dalle 21. Per la formazione di Mauricio Pochettino, attualmente undicesima a 31 punti, la sfida in casa del Crystal Palace potrà servire a superare il Wolverhampton, distante un punto. Dalla sua parte, la formazione di casa è quindicesima e punta ad agganciare il Brentford e il Bournemouth rispettivamente a 1 e 3 punti.