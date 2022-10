Ilimpreziosisce la domenica di Premier. Alle 15, l’Etihad Stadium mette di fronte ildie lodi. In una sfida pronta già a cambiare il sapore dell’inizio di stagione: gli Sky Blues inseguonocapolista, i Red Devils mirano al quinto successo consecutivo in campionato.I Citizens, secondi in classifica (dietro l’Arsenal e alla pari del Tottenham, a quota 17) hanno il miglior attacco della Premier grazie alle 23 reti messe a segno finora (incassandone 6).Lo United arriva alla stracittadina in serie positiva: dopo un avvio da incubo, con due sconfitte nelle prime due, ha centrato 4 successi consecutivi volando al quinto posto, a 12 punti.Riflettori puntati sulla stella, che affronta lo United per la prima volta in carriera al primo derby della nuova avventura inglese.Fin qui ha trascinato gli Sky Blues: in 10 gare tra campionato,ha realizzato 14 gol. Pochi giorni fa, ha parlato così del suo primo derby: "Sarà divertente. Ricordo quandoall’Old Trafford esultò conma non vedo l’ora di vivere nuovi momenti. Spero in una grande giornata". Dall’altra parte, l’uomo in più della banda di ten Hag è, fresco vincitore del premio "Giocatore del mese" della Premier per settembredopo una partenza non brillante, è stato protagonista della rimonta mettendo a segno 3 reti, con 2 assist a corredo (nelle 6 partite di campionato).