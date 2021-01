Si gioca a Goodison Park, giovedì sera, il big match della giornata infrasettimanale di Premier League. L’Everton di Carlo Ancelotti, attualmente sesto ma con due gare da recuperare sul Manchester United primo della classe, ospita il Leicester, terzo. L’equilibrio regna sovrano nella sfida tanto che i quotisti vedono leggermente favoriti gli ospiti a 2,60 contro il 2,80 dei Toffees con il pareggio in quota a 3,10. Nonostante la presenza di grandi bomber, come Vardy, Richarlison o Calvert-Lewin, l’Under, dato a 1,72, si fa preferire all’Over, a 2,00. Gli occhi di tutti sono puntati sul 2-1 che sia a favore dell’Everton, punteggio dell’ultimo confronto diretto a Goodison Park, o del Leicester, che con questo risultato si è già imposto in tre occasioni in casa dei blue di Liverpool: in entrambi i casi la quota è a 12. Senza Jamie Vardy, fermo per un’operazione all’inguine, il peso dell’attacco del Leicester sarà sulle spalle del nigeriano Iheanacho la cui rete ai Toffees si gioca a 2,75. Si sale leggermente per Richarlison: il quinto gol del numero 7 dell’Everton alle Foxes è i quota a 3,25.