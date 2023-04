Il Tottenham torna in campo dopo la sosta per le nazionali: alle 21 gli Spurs fanno visita all'Everton, in piena lotta salvezza, nel posticipo della 29ª giornata di Premier League, un match che potrebbe permettere ai londinesi di scavalcare il Manchester United e rimettersi davanti al Newcastle, prendendo il terrzo posto in solitaria alle spalle del Manchester City. Una partita che ha poi un significato speciale per il Tottenham, perché segna la ripartenza non solo del campionato ma anche in senso figurato: è la prima dopo l'esonero di Antonio Conte, a guidare gli Spurs dalla panchina ci sarà la coppia composta da Cristian Stellini, all'esordio da primo allenatore dopo aver già sostituito Conte in altre sei occasioni, e Ryan Mason. E' anche la prima partita dopo la separazione con Fabio Paratici.