La Premier League è pronta a trasferirsi. Secondo The Athletic, ci sarà nella prossima estate un torneo pre stagionale in America. Vi parteciperanno 6 squadre inglesi divise in 2 gruppi con partite che saranno disputate in varie città degli States. Un primo passo per quello che potrebbe essere il futuro: gare importanti di Premier giocate all'estero, in stile Nba e Nfl.