Il 2-0 di domenica al Manchester United, contrapposto ai passi falsi di City e Leicester, ha messo un’ulteriore pietra sulla lotta al vertice in Champions League: il Liverpool, con 16 punti sulla squadra di Guardiola (e una partita in meno), è destinato a fare campionato a sé fino alla fine, in virtù di un ruolino di marcia neanche immaginabile alla vigilia: ventuno vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. Giovedì, nel turno infrasettimanale, proverà il Wolverhampton, davanti ai suoi tifosi, a frenare la scatenata banda di Klopp. mettendo in cascina punti importanti per raggiungere una zona Champions che oggi dista cinque punti. Gli analisti vedono però ancora e sempre rosso: il «2» del Liverpool è a 1,60, l’impresa dei Lupi vale 5,25, la «X» è un’ipotesi da 3,75. Sul limite della suddetta zona Champions, al quarto posto, c’è il Chelsea, reduce dalla sconfitta di Newcastle e atteso domani dal derby casalingo contro l’Arsenal. I Blues di Lampard sono avanti a 1,70, mentre i Gunners, sprofondati in decima posizione, remano a 4,15. Sulla stessa piazza dell’Arsenal c’è anche l’Everton, che sotto la guida di Ancelotti finora in Premier ha perso soltanto una volta, in casa del City. Domani ospita da netto favorito il Newcastle: 1,50 contro 5,75. Mercoledì, impegno sulla carta facile per Mourinho: il Tottenham affronta in casa il Norwich ultimo in classifica: «1» basso, a 1,40, il «2» arriva a 6,50.